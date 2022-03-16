Президент «Урала» заявил, что не видит никакой выгоды от перехода на систему «весна-осень»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов в разговоре с журналистами сказал, что не видит никакой выгоды от возможного перехода на систему «весна-осень».

Иванов сказал «Р-Спорт», что он был категорически против, когда РПЛ переходила на систему «осень-весна», ведь российским клубам гораздо удобнее играть в тёплое время года, но сейчас всё изменилось и никакой выгоды от возвращения к старой схеме точно нет. Функционер отметил, что единственным преимуществом является то, что станет гораздо удобнее утверждать бюджет на календарный год.

Напомним, что российский чемпионат до 2011 года проходил по системе «весна-осень», а затем турнир начали проводить по близкой к европейской схеме «осень-весна».