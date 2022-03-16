Игбун пока не покинул расположение «Нижнего Новгорода»

Один из руководителей «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов рассказал журналистам о ситуации с нигерийским форвардом Сильвестром Игбуном.

Кудряшов сказал «Р-Спорт», что в данный момент 31-летний нигерийский футболист пока не покинул расположение нижегородской команды, но у Сильвестра есть желание уехать из России. Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что Игбун уже разорвал контракт с «Нижним Новгородом» и покинул команду.

В этом сезоне Сильвестр Игбун провёл в составе нижегородского клуба лишь одну встречу в РПЛ. Первую половину сезона форвард провёл в московском «Динамо».