Агент Варга считает, что Семак сможет успешно работать в Европе

Футбольный агент Шандор Варга рассказал журналистам о том, что думает по поводу наставника питерского «Зенита» Сергея Семака.

Варга сказал «Спорту день за днём», что считает Семака превосходным специалистом, который достоин работать в любой команде мира. Агент отметил, что абсолютно уверен в том, что российский наставник сможет успешно тренировать какой-нибудь хороший клуб в Европе, ведь качество его работы не уступает топовым тренерам.

Напомним, что действующее соглашение Сергея Семака с питерской командой рассчитано до конца этого сезона.