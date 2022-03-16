«Пусть едет»: Широков отреагировал на уход Витора Перейры

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился с журналистами своим мнением по поводу ухода Витора Перейры с поста главы судейского департамента РФС.

Широков сказал «Спорт-Экспрессу», что российский футбол от отъезда вот таких вот иностранных специалистов точно ничего не потеряет. Роман отметил, что португалец может спокойно уезжать, ведь у нас есть специалисты, которые в тысячу раз лучше этого Перейры.

Напомним, что Витор Перейра вчера покинул пост руководителя департамента судейства РФС. Эту должность португалец занимал с сентября прошлого года.