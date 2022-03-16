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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, кто будет назначать судей в РПЛ после ухода Перейры

16 Марта 2022 • 11:06 Комментировать

Российский экс-арбитр Николай Иванов будет в ближайшее время заниматься назначением судей на матчи Российской Премьер-лиги.

По информации Metaraitings.ru, Иванов будет назначать судей на матчи РПЛ после ухода с поста главы судейского департамента португальца Витора Перейры. Стоит отметить, что именно Николая Иванова многие считают главным претендентом на пост нового главы департамента судейства РФС.

На данный момент должность главы судейского департамента временно занимает Павел Каманцев, а Иванов назначен его заместителем.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Судейство Николай Иванов Витор Перейра
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