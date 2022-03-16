Агент Гурцкая считает, что РПЛ нужно сократить до 10 команд

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Российскую Премьер-лигу нужно не расширять, а наоборот, максимально сократить.

Гурцкая сказал «Спорт-Экспрессу», что у него не самые хорошие отношения с Заремой Салиховой, но он согласен с ней в том, что РПЛ не нужно расширять. Агент отметил, что лигу вообще нужно сократить до десяти команд, ведь на большее количество клубов у нас просто не хватит хороших игроков, что приведёт к катастрофическому падению уровня российского футбола.

Напомним, что некоторые руководители РПЛ предлагают расширить чемпионат с 16 до 18 команд.