Газизов: «Не знаю, будет ли обсуждаться переход на «весна-осень»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не знает, будет ли обсуждаться вопрос о возвращении к формату «весна-осень» на общем собрании клубов, но в повестке его нет, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ могут обсудить переход чемпионата России к системе весна-осень, по которой клубы не играют уже больше десяти лет.

С июля по декабрь 2020 года Газизов занимал аналогичную должность в московском «Спартаке». Недавно кассационный суд отказал руководителю в иске к красно-белым на 399 миллионов рублей.