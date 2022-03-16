Экс-судья Хусаинов: Перейра был человеком для отвода глаз

Экс-арбитр Сергей Хусаинов рассказал журналистам о том, что думает по поводу уже бывшего главы судейского департамента РФС Витора Перейры.

Хусаинов сказал «РБ-Спорт», что вообще не понимает, чем этот Перейра занимался в России. Экс-судья отметил, что португалец явно был выставочным человеком для отвода глаз, а всем руководили люди, которые находились за его спиной. Сергей добавил, что Перейра не виноват в том, что с ним произошла такая ситуация, а ответственность будет лежать на тех, кто его сюда пригласил.

Напомним, что Витор Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС.