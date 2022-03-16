Кнудсен вернётся летом в «Ростов»

Футбольный агент Майк Кьол, представляющий интересы норвежского полузащитника «Ростова» Магнуса Кнудсена заявил, что летом его клиент вернётся в команду.

«Ожидается, что к 30 июня Магнус вернётся в «Ростов», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, ранее футболист приостановил свой контракт с ростовским клубом, воспользовавшись опцией, предоставленной ФИФА.

Кнудсен перешёл в «Ростов» в декабре прошлого года. Контракт норвежца с российским клубом действует до 2026 года. В текущем сезоне РПЛ 20-летний Кнудсен успел провести всего один матч, в котором результативными действиями не отметился.