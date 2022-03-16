Широков: Не нужно возвращать иностранцев, которые уехали из РПЛ

Известный российский экс-футболист Роман Широков в разговоре с журналистами высказался по поводу отъезда иностранных игроков из России.

Широков сказал «РБ-Спорт», что многие легионеры, как оказалось, не делали погоды в российских клубах. Роман отметил, что только иностранцы в «Зените» делают разницу. Экс-игрок добавил, что не нужно возвращать легионеров, которые сейчас уехали из российского чемпионата, а от тех, кто разорвали контракты, нужно требовать компенсации в пользу отечественных клубов.

Напомним, что многие иностранные футболисты покинули российские команды из-за ситуации на Украине.