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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой считает, что расширение РПЛ могло бы спасти «Тосно» и «Тамбов»

15 Марта 2022 • 23:33 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поддержал предложение бывшего тренера ЦСКА Валерия Газзаева увеличить чемпионат России до 40 команд.

В интервью Sport24 Мостовой согласился с предложением российского специалиста, отметив, что увеличение команд в РПЛ вынуждает текущая ситуация в стране.

По мнению Мостового, если в европейских чемпионатах играют 18-20 команд, то в Россию это новшество можно перенести. Возможно такое решение спасло бы «Тосно» и «Тамбов», которые прекратили свое существование.  

Напомним, в российских СМИ активно утверждается, что уже в ближайшее время количество команд в РПЛ может увеличиться с 16 до 18 команд.


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Александр Мостовой РПЛ
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