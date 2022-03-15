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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РПЛ может вернуться к системе «весна-осень»

15 Марта 2022 • 21:40 Комментировать

Клубы РПЛ имеют шансы для возвращения к формату проведения турнира по схеме «весна-осень». О данной информации сообщил портал «РБ-Спорт».

22 марта состоится очередное собрание руководителей клубов, где рассмотрят ряд вопросов. В первую очередь будет обсуждение антикризисных шагов, которые позволят командам существовать и далее. Вопрос о возвращении к формату «весна-осень» также стоит на повестке дня.

О данном формате вновь заговорил Андрей Аршавин (директор «Зенита» по спортивному развитию). Некоторые руководители заинтересовались этим вариантом, что может привести к значительным изменениям.


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РПЛ
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