Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комментатор Орлов выступил против расширения РПЛ до 18 команд

15 Марта 2022 • 21:16 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал идею о расширении количества команд в Российской премьер-лиге (РПЛ) до 18 команд.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Орлов усомнился в количестве команд, которые смогут навязать конкуренцию и сопротивляться с московскими командами и «Зенитом». В конце своей речи Орлова предложил возродить Кубок премьер-лиги, как в Англии и в Испании.

Напомним, в российских СМИ активно утверждается, что уже в ближайшее время количество команд в РПЛ может увеличиться с 16 до 18 команд.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
21:40 · Россия. Премьер-лига
РПЛ может вернуться к системе «весна-осень»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Комментатор Орлов выступил против расширения РПЛ до 18 команд
20:25 · Россия. Премьер-лига
Витор Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС
20:07 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк в двух словах прокомментировал переход в АЕК
19:37 · Россия. Премьер-лига
В УЕФА отреагировали на решение CAS оставить в силе отстранение российских команд
19:36 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк покинул «Краснодар» без разрешения руководителей
19:23 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев поддержал идею Газзаева о расширении РПЛ
18:51 · Россия. Премьер-лига
Габулов подтвердил, что форвард Ламкель Зе покинул «Химки»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Вызов Селихова в сборную России — верный шаг
17:53 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк перешел из «Краснодара» в «АЕК»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» удивлен вызовом в сборную России
17:38 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 21-го тура РПЛ
17:02 · Россия. Премьер-лига
Ракицкий хотел продлить контракт с «Зенитом» и отклонял предложения из Турции 2
15:46 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Вилков посоветовал Слуцкому заняться женским футболом 2
15:38 · Россия. ФНЛ
Измайлов назначен исполнительным директором ФНЛ
Все новости
Рекомендуем