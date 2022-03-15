Комментатор Орлов выступил против расширения РПЛ до 18 команд

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал идею о расширении количества команд в Российской премьер-лиге (РПЛ) до 18 команд.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Орлов усомнился в количестве команд, которые смогут навязать конкуренцию и сопротивляться с московскими командами и «Зенитом». В конце своей речи Орлова предложил возродить Кубок премьер-лиги, как в Англии и в Испании.

Напомним, в российских СМИ активно утверждается, что уже в ближайшее время количество команд в РПЛ может увеличиться с 16 до 18 команд.