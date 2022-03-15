Витор Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС

Португальский специалист Витор Перейра по взаимному согласию расторг контракт с Российским футбольным союзом (РФС), но продолжит работать в экспертно-судейской комиссии при президенте организации.

Исполняющим обязанности главы департамента судейства назначен заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев. Его заместителем станет Николай Иванов, в обязанности которого войдет в том числе проведение дебрифингов арбитров.

Перейра возглавил судейский департамент в 2021 году. До этого он работал в судейских комитетах УЕФА, Португалии и бразильской федерации футбола.