В УЕФА отреагировали на решение CAS оставить в силе отстранение российских команд

Пресс-служба УЕФА на просьбу прокомментировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) ответила отказом.

В пресс-службе организации «Спорт-Экспрессу» заявили, что не могут дать комментарий по итогам решения CAS оставить решение об отстранении российских команд от еврокубков в силе.

Напомним, РФС подал апелляцию в CAS 8 марта с требованием рассмотреть законность решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении российских команд от еврокубков, а сборную России от чемпионата мира 2022 года.