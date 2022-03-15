Гаджиев поддержал идею Газзаева о расширении РПЛ

Российский известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал идею Валерия Газзаева расширить РПЛ до 40 команд с учетом присоединения к лиге команд из Белоруссии, Казахстана и других стран.

Гаджиев в интервью Sport24 заявил, что подобная практика применяется в США и позволяет командам солидно зарабатывать. Специалист напомнил, что в 1960-м году в СССР произошло подобное расширение лиги и это дало результат.

Ранее Газзаев предложил объединить лучшие команды России, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Предлагается создать лигу количеством 40 команд с дальнейшим разбитием на географические зоны.

В марте ФИФА и УЕФА выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о недопуске российских команд и национальной команды к международным соревнованиям.