Габулов подтвердил, что форвард Ламкель Зе покинул «Химки»

Генеральный директор «Химок» подтвердил информацию, согласно которой нападающий Дидье Ламкель Зе покинул клуб.

В интервью Sport24 Габулов заявил, что футболист прислал уведомление о расторжении контракта. Вместе с этим, форвард не получит компенсацию, так как он был в аренде.

30 июня «Химки» объявили о том, что 25-летний камерунец перешел в команду на правах аренды до конца сезона. За подмосковный клуб Ламкель Зе сыграл 3 матча и забил 2 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке около 2,5 млн евро.