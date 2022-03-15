Защитник «Ростова» удивлен вызовом в сборную России

Максим Осипенко — центральный защитник «Ростова», впервые в своей карьере получил вызов в сборную России. О данной информации футболисту рассказал журналист издания «РБ-Спорт».

«Серьезно? Я только от Вас узнал о том, что меня вызывают в сборную. Мы же буквально недавно вернулись из Казани. Мой телефон выключен. Очень рад вызову.

Обсуждали с Карпиным сборную? Нет. Я ничего не знал и до сих пор не знаю. Меня даже еще никто и не поздравил с этим событием. Вот мы недавно приземлились.

Понимаю, что официальных матчей не будет. Все равно вызов в сборную — большой шаг вперед. Будем работать и готовиться».