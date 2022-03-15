Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин о расширении РПЛ: «Спортивный принцип должен оставаться на первом месте»

15 Марта 2022 • 14:16 Комментировать
Урал
...
Химки
19.03 12:00

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался на тему возможного расширения РПЛ до 18 клубов.

Футболист считает, что не стоит увеличивать число команд в высшем российском дивизионе вопреки спортивному принципу.

«Команды из ФНЛ в любом случае должны выходить в РПЛ. Если хотят расширить, то пусть последних два клуба РПЛ сыграют стыковые матчи с 3-4 местом ФНЛ. Не должно быть такого, что «Уфа», играя с «Зенитом», борется за сохранение прописки в Премьер-Лиге, а уже против ЦСКА знает, что гарантированно остаётся, — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Также Аршавин предложил снизить планку лицензирования для команд ФНЛ в сегодняшних условиях.

Ранее появилась информация, что клубы РПЛ могут утвердить положение, при котором все команды сохранят прописку в Премьер-Лиге по итогам текущего сезона, а следующий —  начнут 18 команд, включая два клуба из ФНЛ.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Фнл РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
14:16 · Россия. Премьер-лига
Аршавин о расширении РПЛ: «Спортивный принцип должен оставаться на первом месте»
13:36 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную 1
13:29 · Россия. Премьер-лига
Боссы Хорватского футбольного союза просят Ловрена не возвращаться в Россию
11:47 · Россия. Премьер-лига
Дасаев о вызове Селихова в сборную России: «Это нормальная история»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Осинькин о заявке сборной России: «Мы надеялись на то, что наших ребят вызовут»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Пабло обратился к «Локомотиву»: «Огромное спасибо за всё»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Егоров: Слуцкий может получить пожизненную дисквалификацию
10:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома и Клаудиньо об отстранении России от международных турниров: «Спорт не должен пересекаться с политикой»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Зарема: Вы уверены, что наберёте 24 российских игрока в каждую команду и не превратите РПЛ в дворовую лигу?
09:56 · Россия. Премьер-лига
Комментатор Журавель: Концентрация на работе судьи отвлекает Слуцкого от основных обязанностей
09:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома и Клаудиньо высказался о перспективах бразильцев в «Зените»
09:10 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: Самое главное, что «Ростову» удалось выиграть
09:00 · Россия. Премьер-лига
Ребров рассказал, почему Ваноли не уехал из России
08:36 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» проиграл в пяти из шести последних матчах РПЛ
08:11 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и «Рубин» планируют выложить музыкальный трек о судьях
Все новости
Рекомендуем