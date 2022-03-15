Аршавин о расширении РПЛ: «Спортивный принцип должен оставаться на первом месте»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался на тему возможного расширения РПЛ до 18 клубов.

Футболист считает, что не стоит увеличивать число команд в высшем российском дивизионе вопреки спортивному принципу.

«Команды из ФНЛ в любом случае должны выходить в РПЛ. Если хотят расширить, то пусть последних два клуба РПЛ сыграют стыковые матчи с 3-4 местом ФНЛ. Не должно быть такого, что «Уфа», играя с «Зенитом», борется за сохранение прописки в Премьер-Лиге, а уже против ЦСКА знает, что гарантированно остаётся, — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Также Аршавин предложил снизить планку лицензирования для команд ФНЛ в сегодняшних условиях.

Ранее появилась информация, что клубы РПЛ могут утвердить положение, при котором все команды сохранят прописку в Премьер-Лиге по итогам текущего сезона, а следующий — начнут 18 команд, включая два клуба из ФНЛ.