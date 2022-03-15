«Зенит» прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную

Представители питерского «Зенита» отреагировали на слова тренера сборной России Валерия Карпина о том, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную из-за ситуации на Украине.

Как в пресс-службе «Зенита» рассказали порталу Sport24, наставника национальной команды просто не так поняли. Дзюба действительно отказался от вызова в сборную, но по семейным обстоятельствам, которые касаются только Артёма и его близких.

Напомним, что до этого Валерий Карпин рассказал журналистам, что Дзюба отказался от вызова в сборную из-за ситуации на Украине, где у футболиста проживают родственники.