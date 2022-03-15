Боссы Хорватского футбольного союза просят Ловрена не возвращаться в Россию

Руководители Хорватского футбольного союза настаивают на том, чтобы защитник питерского «Зенита» Деян Ловрен не возвращался в Россию.

По информации Metaraitings.ru, 32-летний хорватский футболист в данный момент восстанавливается после повреждения на родине. Деян планировал после паузы на матчи сборных вернуться в Россию, но боссы Хорватского футбольного союза оказывают давление на Ловрена и настоятельно просят его не возвращаться в расположение «Зенита».

Напомним, что в этом сезоне Деян Ловрен провел в российском чемпионате 14 поединков.