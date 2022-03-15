Дасаев о вызове Селихова в сборную России: «Это нормальная история»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о дебютном вызове стража ворот московского клуба Александра Селихова в сборную России.

«Надо вызывать Селихова, смотреть на его уровень. Пусть потренируется в сборной, его уровень оценят. Это нормальная история. Просматривать будут многих», — приводит слова Дасаева «СЭ».

В текущем сезоне вратарь «Спартака» провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей и два раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что сегодня тренерский штаб национальной сборной России во главе с Валерием Карпины огласил имена 27 футболистов, вызванных на сборы в Москве с 21 по 27 марта.