Осинькин о заявке сборной России: «Мы надеялись на то, что наших ребят вызовут»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о вызове в сборную России Владислава Сарвели и Антона Зиньковского.

«Мы надеялись на то, что наших ребят вызовут. У Сарвели хорошая статистика в чемпионате России. Зиньковский был давно в кандидатах в сборную», — приводит слова Осинькина «СЭ».

По словам 56-летнего специалиста, оба футболиста давно заслужили вызов в сборную своей стабильной и яркой игрой.

Напомним, что сегодня тренерский штаб национальной сборной России во главе с Валерием Карпины огласил имена 27 футболистов, вызванных на сборы в Москве с 21 по 27 марта.