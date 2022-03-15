Пабло обратился к «Локомотиву»: «Огромное спасибо за всё»

Пабло оставил сообщение «Локомотиву» на русском языке.

Центральный защитник Пабло написал обращение к «Локомотиву» после своего трансфера в бразильский «Фламенго».

«Я очень благодарен и всегда буду носить в своём сердце воспоминания о том, что построили вместе. Огромное спасибо за всё!», — написал Пабло на русском языке.

Бразилец перешёл в «Локомотив» 2021 году из французского «Бордо» за € 2,5 млн. Всего он провёл за московский клуб 31 матч и забил два мяча.

14 марта 2022 года Пабло перешёл во «Фламенго».



