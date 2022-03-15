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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Малкома и Клаудиньо об отстранении России от международных турниров: «Спорт не должен пересекаться с политикой»

15 Марта 2022 • 10:25 Комментировать
Урал
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Химки
19.03 12:00

Агент, представляющий интересы футболистов «Зенита», Малкома и Клаудиньо, Луис Фернандо Гарсия поделился мнением об исключении России из всех международных турниров.

«Верю, что всё это быстро закончится. Спорт и политика не должны пересекаться друг с другом. Неправильно, когда спортсмены страдают из-за политических решений. Отстранять сборную России от Чемпионата мира, а клубы от еврокубков — варварство», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Кроме того, агент назвал абсурдом санкции британского правительства в отношении Романа Абрамовича и его клуба «Челси».

Гарсия также заявил, что его клиенты не собираются покидать «Зенит», несмотря на большое количество предложений от других клубов.   

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Евро-Футбол.Ру,
Россия Малком Клаудиньо санкции
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