Зарема: Вы уверены, что наберёте 24 российских игрока в каждую команду и не превратите РПЛ в дворовую лигу?

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ещё раз высказалась по поводу возможного расширения РПЛ.

Салихова в колонке для «Спорт-Экспресса» написала, что некоторые матчи прошлого тура оставили очень гнетущее впечатление, ведь команды не забивали голы и играли при пустых трибунах. Зарема задалась вопросом о том, а уверены ли представители РПЛ, что смогут набрать 24 российских футболиста в каждую команду и, при этом, не превратят чемпионат в дворовую лигу?

Напомним, что руководители РПЛ предлагают расширить лигу с 16 до 18 команд.