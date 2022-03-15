Ребров рассказал, почему Ваноли не уехал из России

Технической координатор столичного «Спартака» Арётм Ребров поделился с журналистами своим мнением по поводу итальянского наставника «красно-белых» Паоло Ваноли.

Ребров в эфире программы «Футбол России» сказал, что тот факт, что итальянский специалист не уехал из России, многое говорит о его человеческих качествах. Экс-голкипер отметил, что Ваноли показал, как должен себя вести ответственный и сильный мужчина в таких сложных ситуациях.

Напомним, что Паоло Ваноли решил остаться в «Спартаке» и доработать свой контракт до конца.