«Спартак» и «Рубин» планируют выложить музыкальный трек о судьях

Представители московского «Спартака» и казанского «Рубина» хотят выложить музыкальный трек о российских судьях.

Команды в своих социальных сетях опубликовали пост о том, что если и в следующем туре судьи будут так плохо работать, то они выложат совместный музыкальный дисс на арбитров, а затем ещё и клип снимут.

Напомним, что в прошлом туре «Спартак» дома уступил «Краснодару» со счётом 1:2, а казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого с таким же счётом уступил «Ростову». В следующем туре «красно-белые» сыграют с «Нижним Новгородом», а «Рубин» встретится с «армейцами».