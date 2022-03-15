Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» и «Рубин» планируют выложить музыкальный трек о судьях

15 Марта 2022 • 08:11 Комментировать

Представители московского «Спартака» и казанского «Рубина» хотят выложить музыкальный трек о российских судьях.

Команды в своих социальных сетях опубликовали пост о том, что если и в следующем туре судьи будут так плохо работать, то они выложат совместный музыкальный дисс на арбитров, а затем ещё и клип снимут.

Напомним, что в прошлом туре «Спартак» дома уступил «Краснодару» со счётом 1:2, а казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого с таким же счётом уступил «Ростову». В следующем туре «красно-белые» сыграют с «Нижним Новгородом», а «Рубин» встретится с «армейцами».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Российская Премьер-Лига Судейство
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
09:10 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: Самое главное, что «Ростову» удалось выиграть
09:00 · Россия. Премьер-лига
Ребров рассказал, почему Ваноли не уехал из России
08:36 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» проиграл в пяти из шести последних матчах РПЛ
08:11 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и «Рубин» планируют выложить музыкальный трек о судьях
14 Марта
23:37 · Россия. Премьер-лига
Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в Турции
23:10 · Россия. Премьер-лига
Карпин прокомментировал первую победу «Ростова» после возвращения в клуб
22:26 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Рубина» Тальби высказался о своем будущем в клубе
22:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Алонсо сообщил, что футболист не вернется в «Краснодар»
22:00 · Россия. Премьер-лига
Леонид Слуцкий обрушился с критикой на арбитра Мешкова
21:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин прокомментировал возвращение в клубный футбол
21:47 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий после матча с «Ростовом»: «Мешков — это самая настоящая пародия на судью»
21:18 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» сделал 6 замен впервые в истории РПЛ
21:14 · Россия. Премьер-лига
Азмун вернётся в Россию по делу о признании отцовства
21:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Ламкеля Зе подтвердил новости об уходе футболиста из «Химок»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Властимил Петржела: «Одна ничья ничего не значит, все равно «Зенит» - чемпион
Все новости
Рекомендуем