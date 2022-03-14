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Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в Турции

14 Марта 2022 • 23:37 Комментировать

Экс-защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в Турции.

Не так давно футболист разорвал контракт с «Зенитом», который заканчивался летом 2022 года. Менеджмент «сине-бело-голубых» не планировал продлевать соглашение, но из-за политических мотивов украинец уехал из Питера раньше на несколько месяцев.

Журналист Ягиза Сабунджуоглу сообщил, что центральный защитник на данный момент находится в Турции и активно принимает участие в поиске нового клуба вместе со своим агентом.

Один из вариантов — «Истанбул Башакшехир». Клуб идет на четвертой строчке в турецкой Суперлиге.


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