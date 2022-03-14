Слуцкий после матча с «Ростовом»: «Мешков — это самая настоящая пародия на судью»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал работу судейской бригады в матче с «Ростовом» (1:2).

«Мешков — это самая настоящая пародия на судью. Полное безобразие. Времена очень сложные, а допускаются такие ошибки. Мы последние силы на поле отдаем ради того, чтобы сохранить команды и качество футбола. Сегодня основной фокус на зрителях, которых отключили от европейского футбола. Судьи снова все портят.

Я уже не говорю об эпизоде с красной карточкой Лисаковича. А фол на Кварацхелии, где был срыв атаки? Где отложенная желтая? В конце мы заработали 2 угловых удара, которые нам не ставят, а после еще и желтую получаем. Ни одного фола, все только в нашу сторону. Безумие» — сказал Слуцкий для «Матч ТВ».