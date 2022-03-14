«Ростов» сделал 6 замен впервые в истории РПЛ

После возвращения Валерия Карпина в «Ростов» игра с «Рубином» завершилась победой со счетом 2:1. Встреча окажется исторической для РПЛ, ибо впервые в турнире было сделано 6 замен одним клубом.

На сегодняшний день по регламенту разрешено проводить 5 замен (до появления коронавирусной инфекции было 3).

Во второй тайме Игорь Калинин вынужденно покинул поле из-за травмы головы. Заменил футболиста Александр Мухин.

Учитывая черепно-мозговую травму Калинина, шестая дополнительная замена в матче была официально разрешена.