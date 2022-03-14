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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» сделал 6 замен впервые в истории РПЛ

14 Марта 2022 • 21:18 Комментировать

После возвращения Валерия Карпина в «Ростов» игра с «Рубином» завершилась победой со счетом 2:1. Встреча окажется исторической для РПЛ, ибо впервые в турнире было сделано 6 замен одним клубом.

На сегодняшний день по регламенту разрешено проводить 5 замен (до появления коронавирусной инфекции было 3).

Во второй тайме Игорь Калинин вынужденно покинул поле из-за травмы головы. Заменил футболиста Александр Мухин.

Учитывая черепно-мозговую травму Калинина, шестая дополнительная замена в матче была официально разрешена.


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окончен Рубин 1:2 Ростов 2.25 3.30 3.60
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