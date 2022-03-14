Шавло раскрыл подробности письма ветеранов президентам ФИФА и УЕФА

Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Сергей Шавло раскрыл подробности содержимого письма, которое ранее отправили ветераны российского футбола президентам ФИФА и УЕФА.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Шавло заявил, вряд ли это письмо повлияет на решение ФИФА и УЕФА. Ветеран не думает, что в организациях последует хоть какой-то ответ, но Шавло хочет перебороть сложившуюся ситуацию.

Напомним, ФИФА и УЕФА совместно выступили исключить российские клубы и национальную команду из международных соревнований.

8 марта стало известно, что сборная России исключена из розыгрыша чемпионата мира 2022 года в Катаре.