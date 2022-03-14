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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шавло раскрыл подробности письма ветеранов президентам ФИФА и УЕФА

14 Марта 2022 • 17:20 Комментировать

Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Сергей Шавло раскрыл подробности содержимого письма, которое ранее отправили ветераны российского футбола президентам ФИФА и УЕФА.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Шавло заявил, вряд ли это письмо повлияет на решение ФИФА и УЕФА. Ветеран не думает, что в организациях последует хоть какой-то ответ, но Шавло хочет перебороть сложившуюся ситуацию.

Напомним, ФИФА и УЕФА совместно выступили исключить российские клубы и национальную команду из международных соревнований.

8 марта стало известно, что сборная России исключена из розыгрыша чемпионата мира 2022 года в Катаре.


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Сборная России Сергей Шавло РФС Чм-2022
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