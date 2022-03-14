Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможные реформы в российском футболе.

- Сейчас трудное время, и сложно находить решения для будущего развития. 18 команд в Премьер-лиги – это может быть и хорошо, и плохо. Когда есть возможность расширения лиги, маленькие клубы, конечно, будут её поддерживать, чтобы они меньше рисковали вылететь.

В нормальной ситуации я бы сказал, что 18 команд в вышей лиге – оптимальный вариант для такой огромной страны, как Россия. Но, естественно, не должно происходить историй, как с «Тамбовом».

Мы не знаем, сколько продлятся футбольные санкции с отстранением от еврокубков. Мораторий на вылет в ФНЛ стал бы, как мне кажется, очень опасным прецедентом. Тогда теряется смысл футбола, и вердикт поля становится неважным, пропадает спортивный принцип.