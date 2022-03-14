Уткин раскритиковал Тимощука, назвав его «парнем - про деньги»

Известный блогер и футбольный комментатор Василий Уткин выступил с резкой критикой тренера «Зенита» Анатолия Тимощука.

В своем телеграм-канале Уткин написал, что считает Тимощука парнем – исключительно про деньги. Комментатор заявил, что в 2008 году Тимощук попросил 50 билетов для друзей на полуфинальный матч с «Баварией». Уткин заявил, что Тимощук продал все эти билеты. В конце блогер добавил: «Он чисто по найму».

Напомним, накануне Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука всех государственных наград и титулов, которые он завоевал в Украине. На такой шаг организация пошла из-за того, что украинский специалист не комментирует отношения России и Украины.