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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Изоляция от еврокубков – отличный повод вернуться на систему «весна-осень» эксклюзив

14 Марта 2022 • 15:47 Комментировать
Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный мораторий на вылет в ФНЛ и вероятное увеличение РПЛ до 16 клубов.
- Я не против расширения лиги, но при этом должен быть соблюдён спортивный принцип. Даже если никто не вылетит из РПЛ, всё равно в высший дивизион должны добавиться команды из ФНЛ. Если оттуда в Премьер-лигу выйдут два клуба, это хороший вариант. И сейчас, когда нас изолировали от еврокубков, отличный момент вернуться на систему «весна-осень». Я думаю, это будет своевременный шаг вперёд.
 
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Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
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