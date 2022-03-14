Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный мораторий на вылет в ФНЛ и вероятное увеличение РПЛ до 16 клубов.

- Я не против расширения лиги, но при этом должен быть соблюдён спортивный принцип. Даже если никто не вылетит из РПЛ, всё равно в высший дивизион должны добавиться команды из ФНЛ. Если оттуда в Премьер-лигу выйдут два клуба, это хороший вариант. И сейчас, когда нас изолировали от еврокубков, отличный момент вернуться на систему «весна-осень». Я думаю, это будет своевременный шаг вперёд.