В Москве отменены все ограничения, связанные с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин на собственном сайте сообщил о снятии всех ограничений, связанных с коронавирусом.

Уточняется, что со вторника, 15 марта в Москве отменен масочный режим. Кроме этого, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом Мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах.

По мнению Собянина эти меры помогут бизнесу в столице, которые и без ограничений будет испытывать серьезный стресс.

Таким образом, на футбольные мероприятия можно будет попасть без QR-кодов и без масок. Ограничения по количеству зрителей в Москве тоже сняты.