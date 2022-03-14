Вячеслав Колосков: «Спартак» сделал невозможное, продав Кокорина в «Фиорентину», которая не может от него избавиться

Почетный президент РФС (Российского футбольного союза) Вячеслав Колосков считает, что руководство «Спартака» сделало все, чтобы продать нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

Колосков в интервью Sport24 заявил, что 30-летний форвард давно перестал играть в футбол, еще до перехода в «Фиорентину». По словам специалиста, руководство «Спартака» сделало немыслимое, продав его в итальянский клуб, который теперь не может от него избавиться.

30-летний российский нападающий перешел из «Спартака» в «Фиорнетину» в январе 2021 года. «Фиалки» заплатили за трансфер игрока 4,5 млн евро. За время выступления за команду из Флоренции Кокорин провел всего лишь 6 матчей во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 121 минуту.

Результативными действиями он не отметился. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.