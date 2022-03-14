Ракицкий высказался о ситуации на Украине

Экс-защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий в социальных сетях высказался по поводу ситуации на Украине.

Ярослав написал, что больше не может молчать, так как ему очень больно из-за того, что сейчас происходит у него на родине. 32-летний футболист пожелал своей стране мира и добра.

Напомним, что Ракицкий в начале марта из-за ситуации на Украине разорвал соглашение с питерским «Зенитом». За клуб из Санкт-Петербурга Ярослав выступал с 2018 года. За это время защитник успел провести в составе «Зенита» 108 матчей.