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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Луческу: Спорт не имеет ничего общего с политикой

14 Марта 2022 • 12:38 Комментировать

Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался по поводу санкций по отношению к российским спортсменам.

Луческу заявил, что спорт, лично для него, не имеет ничего общего с политикой, так что решение вводить санкции против российских спортсменов он считает ошибочным. Мирча отметил, что не нужно отнимать у спортсменов из России право быть чемпионами.

Напомним, что руководители ФИФА и УЕФА запретили российским командам и сборной участвовать в международных матчах под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирча Луческу
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