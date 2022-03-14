Луческу: Спорт не имеет ничего общего с политикой

Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался по поводу санкций по отношению к российским спортсменам.

Луческу заявил, что спорт, лично для него, не имеет ничего общего с политикой, так что решение вводить санкции против российских спортсменов он считает ошибочным. Мирча отметил, что не нужно отнимать у спортсменов из России право быть чемпионами.

Напомним, что руководители ФИФА и УЕФА запретили российским командам и сборной участвовать в международных матчах под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.