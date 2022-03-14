Жена Карпина рассказала, что её муж думает о Дзюбе

Дарья Карпина на ютуб-канале «Без воды» рассказала о том, что её муж Валерий Карпин думает по поводу форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Дарья сказала, что когда Дзюба был в аренде в тульском «Арсенале», то мог оказаться и в «Ростове», где как раз тогда работал Валерий Карпин. Жена главного тренера сборной России отметила, что тогда Карпин назвал Дзюбу хорошим футболистом, который может помочь ростовской команде. Дарья добавила, что её муже не хочет приплетать личные дела к футболу.

Напомним, что осенью прошлого года Артём Дзюба отказался от вызова в российскую сборную под руководством Валерия Карпина.