Глава российских арбитров Перейра нарушает регламент ВАР

Руководитель судейского корпуса Витор Перейра нарушает регламент ВАР.

По информации «Спорт-Экспресса», на матче между «Рубином» и «Ростовом» в качестве второго видеассистента будет работать арбитр Вера Опейкина, которая до этого не судила матчи РПЛ или ФНЛ. Именно по этой причине Опейкина не вправе получать такое назначение, что является явным нарушением официального регламента ВАР.

Напомним, что Перейра также недавно назначил малоопытных арбитров Яна Бобровского и Антона Фролова на матчи РПЛ с участием московского «Динамо» и питерского «Зенита».