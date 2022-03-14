Президент «Урала»: Почему команда не реализует свои моменты? Это вопросы не ко мне

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу плохой реализации своей команды в последних матчах.

Иванов сказал ТАСС, что в последнем поединке с «Ахматом» футболисты «Урала» бились и играли неплохо, но забить так и не сумели. Функционер отметил, что не может ответить на вопрос о том, почему «шмели» не реализуют свои моменты. Президент «Урала» добавил, что с такими вопросами лучше обращаться не к нему, а к тренерскому штабу.

Напомним, что «Урал» сыграл в нулевую ничью с «Ахматом». На данный момент команда под руководством Игоря Шалимова занимает 12-ю строчку в таблице.