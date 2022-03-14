Кассьерра пока не собирается уходить из «Сочи»

Колумбийский нападающий «Сочи» Матео Кассьерра поделился с журналистами своими планами на будущее.

Кассьерра сказал «РБ-Спорт», что его сильно беспокоит сложная ситуация в мире, но в ближайшее время он не собирается покидать сочинскую команду. Маттео отметил, что, возможно, через несколько лет он будет играть в другом клубе и чемпионате, но в данный момент он сосредоточен на игре за «Сочи». Колумбиец добавил, что хотел бы в будущем попробовать свои силы в испанской лиге.

Напомним, что в этом сезоне Матео Кассьерра провёл в российском чемпионате 14 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя ассистами.