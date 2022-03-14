Юран: Я максималист по жизни и хочу побеждать

Тренер «Химок» Сергей Юран поделился с журналистами своим мнением по поводу игры подмосковной команды в поединке с «Сочи».

Юран сказал, что вроде бы и здорово набрать очки в матче с одним из лидеров чемпионата, но он по жизни является максималистом и всегда хочет побеждать, но по объективным причинам сделать это пока сложно. Наставник «Химок» отметил, что он поблагодарил своих футболистов за самоотдачу.

Напомним, что «Химки» и «Сочи» обошлись без забитых мячей. Подмосковный клуб на данный момент занимает последнюю строчку в турнирной таблице.