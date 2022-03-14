Лантратов повторил рекорд Беленова по количеству отбитых пенальти за сезон

Российский голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов в этом сезоне отразил уже четыре пенальти.

Лантратов отразил очередной одиннадцатиметровый в поединке с «Сочи». Голкипер подмосковного клуба справился с ударом Артура Юсупова и повторил рекорд Александра Беленова, который в сезоне 2016/2017 также справился с четырьмя ударами с точки. Стоит отметить, что больше четырёх пенальти за сезон пока не удавалось отбить никому.

Напомним, что в этом сезоне Илья Лантратов провёл в российском чемпионате 21 матч, в семи из которых сумел отыграть на ноль.