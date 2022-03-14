Дзюба завёл телеграм-канал

Российский нападающий «Зенита» Артём Дзюба завёл себе телеграм-канал.

33-летний российский футболист решил завести телеграм-канал. Дзюба написал, что теперь он всегда сможет оставаться с болельщиками на связи. К этому сообщению форвард прикрепил эмозди со львом. Напомним, что Роскомнадзор решил заблокировать популярную социальную сеть «Инстаграм» на территории России.

В этом сезоне Артём Дзюба провёл в составе «Зенита» в российском чемпионате 20 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами.