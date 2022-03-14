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Дзюба завёл телеграм-канал

14 Марта 2022 • 08:30 Комментировать

Российский нападающий «Зенита» Артём Дзюба завёл себе телеграм-канал.

33-летний российский футболист решил завести телеграм-канал. Дзюба написал, что теперь он всегда сможет оставаться с болельщиками на связи. К этому сообщению форвард прикрепил эмозди со львом. Напомним, что Роскомнадзор решил заблокировать популярную социальную сеть «Инстаграм» на территории России.

В этом сезоне Артём Дзюба провёл в составе «Зенита» в российском чемпионате 20 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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