Шалимов считает, что «Урал» заслуживал победу в матче с «Ахматом»

Тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал журналистам, что екатеринбургская команда заслуживала победу в поединке с грозненским «Ахматом».

Шалимов заявил, что футболисты «Урала» немного расстроены итоговым результатом, но качество игры настраивает на оптимистичный лад. Наставник «шмелей» отметил, что у него остались приятные впечатления от игры уральской команды. Шалимов считает, что «Урал» заслуживал победить, но где-то клубу из Екатеринбурга просто не повезло.

Напомним, что «Урал» и «Ахмат» обошлись без забитых мячей и сыграли в нулевую ничью.