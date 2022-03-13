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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Пусть «Динамо» преследует и прессует «Зенит» в РПЛ»

13 Марта 2022 • 21:23 Комментировать

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался относительно матча «Зенита» с «Крыльями Советов» (1:1) и дал понять, что в РПЛ появился серьезный конкурент для действующего чемпиона.

«Главное, что интрига в РПЛ продолжает жить. «Крылья Советов» дали бой, отлично.

Считаю, что потеря очков не сильно ударит по футболистам «Зенита» в психологическом плане. Удаление на последних минутах — основной признак борьбы, которая длится на поле 90 минут. Интрига в РПЛ должна быть сохранена до самого последнего тура. «Динамо» обязано преследовать и прессовать «Зенит». Нельзя давать расслабляться. Победу в чемпионате нужно заслужить» — сказал Червиченко журналисту издания «Спорт-Экспресс»
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окончен Крылья Советов 1:1 Зенит 5.00 4.20 1.62
окончен Спартак Москва 1:2 Краснодар 1.62 4.25 5.80
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