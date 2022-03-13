Червиченко: «Пусть «Динамо» преследует и прессует «Зенит» в РПЛ»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался относительно матча «Зенита» с «Крыльями Советов» (1:1) и дал понять, что в РПЛ появился серьезный конкурент для действующего чемпиона.
«Главное, что интрига в РПЛ продолжает жить. «Крылья Советов» дали бой, отлично.Считаю, что потеря очков не сильно ударит по футболистам «Зенита» в психологическом плане. Удаление на последних минутах — основной признак борьбы, которая длится на поле 90 минут. Интрига в РПЛ должна быть сохранена до самого последнего тура. «Динамо» обязано преследовать и прессовать «Зенит». Нельзя давать расслабляться. Победу в чемпионате нужно заслужить» — сказал Червиченко журналисту издания «Спорт-Экспресс».