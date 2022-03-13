Канчельскис: «Неинтересно, когда чемпионат всегда выигрывает одна команда»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался относительно будущего чемпионства в РПЛ после матча «Зенита» с «Крыльями Советов» (1:1).

«Уверен, кто станет чемпионом. «Зенит» — лучший в России. «Динамо» — не конкурент. Пока у «бело-голубых» отсутствует необходимая скамейка запасных. Но если бы они реально смогли навязать борьбу, было бы здорово. Если в течение многих лет в чемпионате лидирует одна команда, уровень его привлекательности падает. Если бы ЦСКА и «Динамо» включились в гонку на финишной прямой, следить за РПЛ стало бы интереснее.