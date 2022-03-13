Куинси Промес сравнялся с Тихоновым по количеству забитых голов в чемпионатах России

Нападающий «Спартака» Куинси Промес забил 68-й гол в рамках РПЛ в ворота «Краснодара».

Футболист реализовал пенальти на 38-й минуте встречи и помог своей команде сравнять счет. «Красно-белые» проигрывали 0:1, причем на 11-й минуте судейская бригада отменила гол Бакаева с помощью системы ВАР.

Реализованный пенальти помог Промесу догнать по количеству забитых голов Андрея Тихонова.

На данный момент голландский футболист вышел на третье место в истории «Спартака». Больше Промеса забили Павлюченко (69) и Титов (86).

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